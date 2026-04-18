Ferrandina, fine divieti pesanti su questa via: pullman e camion tornano a circolare

Una nota del Comune di Ferrandina fa sapere:
“Si informa che, a seguito dell’avvenuto ripristino delle condutture sotto la pavimentazione stradale di Via Lanzillotti, a partire dalle ore 13 della giornata odierna, e’ prevista l’apertura di una carreggiata, consentendo il transito di tutte le tipologie di veicoli.
pone termine, quindi, al divieto previsto ai veicoli sopra le 12tn, consentendo il transito anche dei pullman grandi.
Sono, altresì, cessate tutte le restrizioni di transito su Via Alessandro Manzoni, essendo consentito l’accesso ordinario con uscita su Via Lanzillotti.
Rimane in piedi al momento:
- Il divieto di sosta dal civico 15 fino all’intersezione con Via Sotto Mulino Scorpione
Seguiranno nuove comunicazioni sull’andamento dei lavori”.