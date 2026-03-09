Tari 2026, al via i nuovi parametri per definire il costo: cosa cambia per le famiglie

Il Ministero dell’Economia ha definito quali debbano essere i costi giusti della Tari 2026, pubblicando, a fine gennaio, i criteri per definirli ufficialmente.

I fabbisogni standard, fa sapere quifinanza, vengono considerati il livello standard di spesa che viene considerato efficiente per un comune per erogare il servizio di gestione dei rifiuti.

Questo parametro deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche territoriali e demografiche che rendono il territorio unico.

Con questo aggiornamento il Mef ha introdotto dei parametri più stringenti, per evitare che eventuali inefficienze gestionali possano gonfiare le bollette.

Elemento fondamentale sul quale ruota il calcolo della Tari nel 2026 è il fabbisogno finale di ogni comune.

Questo scaturisce dal prodotto di due grandezze principali:

il costo standard di riferimento, che è quello previsto per la gestione di ogni singola tonnellata di rifiuti. Per il 2026 questo valore è stato fissato a 130,45 euro per tonnellata;

la quantità di tonnellate di rifiuti gestite, ossia il volume di immondizia che viene prodotto e trattato all’interno del territorio.

Le linee guida fornite dal Dipartimento finanze del Mef tengono conto di alcuni fattori che possono contribuire ad alzare o ad abbassare il costo giusto della Tari:

le caratteristiche morfologiche del territorio, che fanno aumentare i costi di raccolta in un comune montano o con frazioni sparse rispetto ad uno pianeggiante o denso;

la popolazione e i vari flussi turistici, dato che la presenza di persone di passaggio contribuisce ad aumentare la domanda del servizio, senza che questi risultino tra i residenti ufficiali;

la distanza dagli impianti di smaltimento, che impatta direttamente sui costi di trasporto.

Queste informazioni sono particolarmente importanti per i cittadini, perché se il costo effettivo dichiarato da un Comune risulta essere molto superiore rispetto al fabbisogno standard, l’amministrazione comunale è obbligata a giustificare ufficialmente lo scostamento nel Piano Economico Finanziario (PEF).

Nel caso in cui dovessero mancare delle giustificazioni valide, il Comune potrebbe essere chiamato a tagliare le spese inefficienti invece che aumentare la Tari.

Il Piano Economico Finanziario è il documento tecnico-contabile attraverso il quale viene definito l’ammontare complessivo dei costi che il Comune deve coprire attraverso la Tari.

Le amministrazioni locali, per il quadriennio 2026-29 devono aggiornare i loro Pef allineandosi al nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti, che Arera ha approvato con la delibera n 397/2025/R/rif.

A partire proprio da quest’anno la Legge di Bilancio 2026 ha posticipato in modo strutturale il termine per l’approvazione del Pef e delle tariffe Tari dal 30 aprile al 31 luglio.

La proroga permette ai singoli Comuni di avere più tempo per allineare i conti con i nuovi fabbisogni standard e gestire l’integrazione del bonus sociale.

Attraverso il Pef deve essere garantita la copertura integrale dei costi del servizio.

Il piano si divide in due macro-categorie:

costi fissi, nei quali rientrano le spese per lo spazzamento, il lavaggio delle strade, l’ammortamento degli impianti e la riscossione del tributo;

costi variabili, legati alla quantità di rifiuti prodotti, come il trasporto, il trattamento e lo smaltimento in discarica o negli impianti di riciclo.

La novità più importante è determinata dal fatto che i Pef non sono più una libera scelta dei Comuni: oltre ad essere obbligatori devono essere validati da un Ente Territorialmente Competente.

Per ottenere la validazione i costi che sono inseriti devono essere coerenti con quelli storici – che vanno presi dai bilanci certificati di due anni prima – e non possono superare un limite massimo alla crescita annuale stabilito da Arera.

Il Pef 2026 deve includere delle componenti aggiuntive come la UR1, che è stata introdotta per coprire i costi della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare (circa 0,10 euro a utenza).

A partire dal 1° gennaio 2026 è diventato pienamente operativo il bonus sociale rifiuti, anche noto come bonus Tari. L’agevolazione, gestita direttamente da Arera, servirà per alleggerire la spesa delle famiglie in condizioni di disagio economico.

Ricordiamo che con la delibera n. 2/2026/R/com, Arera ha aggiornato le soglie Isee per l’accesso a tutti i bonus sociali, adeguandole all’inflazione:

per i nuclei familiari standard, l’indicatore deve essere inferiore a 9.796 euro;

per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) l’Isee deve essere inferiore a 20.000 euro.

Il bonus garantisce una riduzione del 25% sulla parte variabile e sulla parte fissa della tariffa rifiuti.

Non è necessario presentare alcuna domanda specifica al Comune o al gestore dei rifiuti.

Dato che la Tari è un tributo annuale, nel 2026 viene applicato lo sconto basato sull’Isee presentato nel 2025.

I primi benefici dovrebbero comparire nelle bollette entro il 30 giugno 2026, mentre nei rari casi di erogazione tramite bonifico i pagamenti partiranno da ottobre 2026.

Il sistema di pagamento della Tari, almeno per il 2026, subisce una profonda trasformazione: l’obiettivo è quello di rendere la spesa più sostenibile, passando da dei pagamenti più concentrati a delle scadenze leggermente più dilazionate.

Molte grandi città – come Roma Capitale – hanno strutturato il nuovo calendario su quattro scadenze anziché tre:

rate 1, 2 e 3 con acconti calcolati sulle tariffe dell’anno precedente;

rata 4 a saldo, che contiene il conguaglio finale calcolato sulle tariffe 2026 approvate entro il 31 luglio, includendo eventuali variazioni dovute ai nuovi fabbisogni standard.

I gestori sono obbligati a concedere un’ulteriore rateizzazione del pagamento (anche di una singola rata) nei seguenti casi:

l’importo della bolletta supera del 30% il valore medio dei pagamenti effettuati negli ultimi due anni;

l’utente dichiara di trovarsi in condizioni di disagio economico (beneficiari del bonus sociale rifiuti);

l’importo totale della bolletta supera la soglia di 100 euro.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dall’utente entro la data di scadenza della bolletta (o entro i 10 giorni successivi) attraverso i canali messi a disposizione dal Comune o dal gestore.