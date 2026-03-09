Strada Marconia-Bernalda chiusa in questo tratto: le modifiche alla circolazione
Diventa fan su Facebook, clicca su “mi piace!”
Atti vandalici alla sede del Pd Basilicata! Le foto
Nel pomeriggio di oggi, 9 marzo 2026, la sede regionale del Partito Democratico di Basilicata è stata oggetto di atti vandalici con scritte e simboli…
Strada Marconia-Bernalda chiusa in questo tratto: le modifiche alla circolazione
Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria su quattro ponti, la S.P. 14 Marconia-Bernalda sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra Tinchi e Bernalda…
Tari 2026, al via i nuovi parametri per definire il costo: cosa cambia per le famiglie
Il Ministero dell’Economia ha definito quali debbano essere i costi giusti della Tari 2026, pubblicando, a fine gennaio, i criteri per definirli ufficialmente. I fabbisogni…
Anche Tursi fuori da questo riconoscimento: “Faremo fronte Comune sulle iniziative da intraprendere”. La situazione
In queste ore tiene banco il mancato riconoscimento dello status di “Comune montano” da parte di diverse realtà lucane tra cui Tursi. Una decisione che…
“Azione pronta ad un ruolo determinate per la Basilicata”. Ecco i dettagli
“Dopo il successo delle elezioni provinciali di Matera, dove la lista di Azione ha eletto un consigliere facendo registrare una significativa crescita in termini percentuali,…
Meteo Matera: preparate gli ombrelli, torna la pioggia. Le novità da domani
La nuova settimana si apre all’insegna di condizioni di instabilità atmosferica in accentuazione su Molise, Basilicata e Puglia, con brevi e locali rovesci a macchia…
Metaponto si prepara alle Giornate FAI di Primavera: l’evento di presentazione
Venerdì 13 marzo alle ore 17.00 presso il Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, la Presidente Regionale del FAI Basilicata, Rosalba Demetrio, sarà alla presentazione regionale…
Comune di Matera e Fondazione Matera Basilicata 2019 rilanciano l’apertura di questo importante bando per giovani e artisti, associazioni e operatori della cultura. I dettagli
Il mosaico di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 si arricchisce di nuove occasioni internazionali. Il Comune di Matera e la Fondazione…
Basilicata: “forte preoccupazione per la situazione che sta interessando numerosi operatori del comparto dello spettacolo”. La denuncia
“Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione che sta interessando numerose operatrici e operatori del comparto dello spettacolo in Basilicata, che ancora oggi si trovano senza…
Matera: studenti pronti a riprogettare e a riqualificare il cortile interno dell’Istituto Fermi con il supporto del Collegio dei Geometri. L’iniziativa
Il Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Matera, l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Matera e l’Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.) “Loperfido…
Basilicata, repentino aumento del gasolio agricolo agevolato: “basta speculazioni”! La denuncia di Coldiretti
“No alle speculazioni sul prezzo del gasolio agricolo”. E’ quanto denuncia la Coldiretti della Basilicata che sostiene l’iniziativa avviata dall’organizzazione agricola nazionale che nelle scorse…
Pisticci, realizzazione del depuratore cittadino: queste le ultime notizie
Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione e il Riuso delle acque reflue, on. Fabio Fatuzzo, rende noto che è stata disposta l’aggiudicazione della procedura…
In programma a Matera e Pomarico, “Phenix”, l’inedito spettacolo teatrale scritto e diretto da Emilio Andrisani e interpretato dall’attrice materana Emilia Fortunato. I dettagli
Un monologo intenso e profondamente umano che affronta il tema della malattia come esperienza di trasformazione e rinascita. È “Phenix”, l’inedito testo teatrale scritto e…