Strada Marconia-Bernalda chiusa in questo tratto: le modifiche alla circolazione

9 Marzo 2026

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria su quattro ponti, la S.P. 14 Marconia-Bernalda sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra Tinchi e Bernalda (Km 5+700 – Km 7+400), da oggi, 9 marzo, fino al 30 aprile 2026.
Lo rende noto il dirigente dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera, Pasquale Morisco, che ha adottato l’ordinanza 12-26, nella quale, tra l’altro, viene precisato che gli automobilisti per raggiungere Bernalda e Marconia possono utilizzare la viabilità alternativa passando per l’abitato di Pisticci o la SS 106 Jonica.
L’accesso alla SP 14 rimane consentito ai soli frontisti e residenti, in base alla sicurezza del cantiere.
Si invita alla prudenza e al rispetto della segnaletica di cantiere installata in loco.