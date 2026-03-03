Sottoscritto al Comune di Matera il Protocollo d’Intesa per il Programma “Nati per Leggere”

È stato sottoscritto nella Sala Mandela del Comune di Matera il Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per l’attuazione e il rafforzamento del Programma nazionale “Nati per Leggere” (NpL) sul territorio cittadino.

Alla firma erano presenti il Sindaco Antonio Nicoletti, l’Assessora comunale alla Cultura Simona Orsi e la referente regionale dell’Associazione Lidia Vespe, insieme ai referenti del Coordinamento regionale NpL Basilicata.

Il protocollo rinnova formalmente l’adesione del Comune di Matera al Programma NpL e alla rete regionale, consolidando l’alleanza tra istituzioni, pediatri, bibliotecari, insegnanti, operatori sanitari ed educatori, con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia fin dai primi mesi di vita del bambino.

Il Programma, attivo a livello nazionale dal 1999 su iniziativa dell’Associazione Culturale Pediatri, dell’Associazione Italiana Biblioteche e del Centro per la Salute del Bambino, si fonda su solide evidenze scientifiche che riconoscono nella lettura precoce uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini.

Tra gli obiettivi principali del Protocollo, il coinvolgimento delle famiglie nella promozione della lettura in età 0-6 anni, il rafforzamento della rete territoriale multi-professionale a sostegno del Programma, l’incremento del patrimonio librario dedicato alla prima infanzia nelle biblioteche pubbliche, la promozione del Programma presso le famiglie dei nuovi nati, la realizzazione di attività, percorsi formativi e materiali informativi dedicati.

Elemento qualificante dell’accordo è la conferma dell’iniziativa del “dono del libro” ai nuovi nati: il Comune costituirà un fondo annuale di 2.000 euro destinato all’acquisto di libri e materiali informativi, che saranno consegnati alle famiglie al momento della registrazione della nascita, accompagnati da una lettera di benvenuto del Sindaco.

L’Amministrazione comunale garantirà inoltre il supporto al recupero degli spazi e degli arredi della ex biblioteca “Pinocchio”, per ripristinare e potenziare le attività di lettura dedicate ai più piccoli, e parteciperà attivamente alle attività formative e di monitoraggio previste dal Coordinamento regionale NpL Basilicata.

Il Coordinamento regionale avrà il compito di sostenere lo sviluppo dei progetti locali, promuovere la formazione degli operatori e dei volontari, coordinare le attività e monitorarne i risultati, oltre a provvedere alla scelta e all’acquisto dei libri destinati ai nuovi nati e alla rendicontazione annuale.

“Rafforziamo un impegno che guarda al futuro della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Nicoletti –. Investire nella lettura fin dalla prima infanzia significa investire nello sviluppo culturale dei nostri bambini. Matera deve continuare a essere una città che mette al centro le persone e lo sviluppo delle nuove generazioni.

Il dono di un libro ai nuovi nati è il benvenuto della comunità e l’avvio di un percorso di conoscenza e cittadinanza attiva per i nostri bambini”.

“La lettura è uno strumento di libertà e di crescita – ha aggiunto l’Assessora Orsi -. Promuovere la lettura sin dall’infanzia significa costruire basi solide per una comunità più consapevole e viva”.