Matera contro l’emergenza casa: Comune ed Edilizia Economica e Popolare accelerano i piani

Si è tenuto oggi nel Palazzo Municipale il terzo incontro tra il Comune e gli organismi dell’Edilizia Economica e Popolare (PEEP).

L’appuntamento, promosso dall’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Sicolo, prosegue in piena sintonia con i tavoli di gennaio e febbraio, confermando la volontà dell’Amministrazione Nicoletti di rispondere a un fabbisogno fondamentale dei cittadini di Matera: il diritto alla casa.

Il tavolo ha analizzato le cause dell’emergenza abitativa, individuando negli alti prezzi di mercato e nella massiccia trasformazione di abitazioni in strutture turistiche i fattori critici dell’ultimo decennio.

Tali elementi, uniti alla colpevole mancanza di aree PEEP nel vigente Regolamento Urbanistico, hanno spinto molti cittadini a una forzata “emigrazione abitativa” verso i comuni limitrofi.

L’Assessore Sicolo ha ribadito l’urgenza di sbloccare i piani per non perdere i finanziamenti regionali, che vedono le cooperative materane ai primi posti in graduatoria.

L’obiettivo è tutelare chi ha investito risorse e fiducia, garantendo procedure trasparenti che evitino i conflitti del passato e valorizzino ogni risorsa pubblica disponibile, nel pieno rispetto di principi di qualità urbana e sostenibilità.

L’Amministrazione Nicoletti intende ora procedere con il coinvolgimento degli ordini professionali e l’avvio di un dibattito pubblico per definire una programmazione a lungo termine.

Le cooperative hanno espresso piena soddisfazione per l’operato del Sindaco e dell’Assessore Sicolo, riconoscendo una reale volontà politica di affrontare il tema della casa oltre ogni logica di facciata.

La sinergia tra istituzioni e operatori segna l’inizio di una nuova stagione per l’edilizia sociale a Matera, rimettendo al centro il diritto all’abitare per tutti i cittadini.