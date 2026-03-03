Bando ZES Infrastrutture. Il Sindaco Nicoletti convoca al Comune di Matera le associazioni di categoria

Il Sindaco Antonio Nicoletti, con gli assessori Giuliano Paterino, Giuseppe Sicolo e Lucia Gaudiano, hanno incontrato nella Sala Mandela del Comune di Matera il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e le associazioni di categoria del territorio, per un confronto su una strategia comune per le progettualità da candidare al bando ZES Infrastrutture, promosso dalla Struttura di Missione ZES.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di ascolto e discussione con il mondo produttivo locale, finalizzato a raccogliere contributi, osservazioni e proposte anche in vista della convocazione del tavolo istituzionale che si terrà giovedì 5 marzo all’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata.

Nel corso della riunione si è fatto il punto sulle opportunità e sulle priorità infrastrutturali legate alla Zona Economica Speciale, con l’obiettivo di definire in modo condiviso la direzione da intraprendere.

Il Sindaco Nicoletti ha ribadito la volontà di procedere in maniera collegiale, coinvolgendo attivamente tutte le rappresentanze delle attività produttive, affinché le scelte strategiche sulla ZES siano il frutto di un percorso partecipato e coerente con le esigenze del tessuto economico locale.

L’incontro ha confermato l’importanza del dialogo costante tra istituzioni e imprese per rafforzare la competitività del territorio e valorizzare appieno le opportunità offerte dalla ZES Infrastrutture.

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di presentare al tavolo regionale una posizione condivisa e rappresentativa dell’intero sistema produttivo materano.