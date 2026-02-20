“Si colpisce la scuola e i docenti”. La proposta alla Regione Basilicata

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime:
“piena condivisione per la mobilitazione dei docenti contro il taglio della card cultura.
Colpire le risorse destinate alla formazione degli insegnanti è una scelta sbagliata.
I docenti, già penalizzati da stipendi tra i più bassi in Europa, sono un presidio fondamentale per la crescita delle nostre comunità e meritano rispetto, non penalizzazioni.
Il Governo guidato da Giorgia Meloni continua a intervenire con tagli sul mondo della scuola, mentre aumenta in modo significativo i costi delle segreterie ministeriali.
È una questione di priorità politiche.
Non si possono chiedere sacrifici alla scuola e, allo stesso tempo, incrementare le spese per staff e apparati di governo”.
Basilicata Casa Comune “è convinta che investire nella formazione degli insegnanti significa investire nel futuro della nostra regione, propone che la Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento Formazione, valuti l’attivazione di una misura compensativa con risorse proprie a sostegno dei docenti lucani, per attenuare gli effetti del taglio subito”.