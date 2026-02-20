Da Matera ecco una risposta concreta all’alto costo delle abitazioni: l’incontro

Prosegue il dialogo tra l’Amministrazione Comunale di Matera guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti e il mondo della cooperazione edilizia.

Si è tenuto nei giorni scorsi nel Palazzo Municipale il secondo incontro operativo tra l’Assessore all’Urbanistica e alle Politiche Abitative Giuseppe Sicolo e i rappresentanti di cooperative e consorzi locali.

La riunione, aperta con la sottoscrizione del verbale del precedente incontro del 28 gennaio, ha confermato la ferma volontà di sbloccare i Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) per offrire una risposta concreta all’alto costo delle abitazioni, causato dalla scarsità di aree edificabili.

Nel corso del confronto, è preliminarmente emerso da parte delle cooperative intervenute che il fabbisogno abitativo stimato si attesta su 314 alloggi.

L’Assessore Sicolo ha illustrato la strategia per individuare nuove aree attraverso l’armonizzazione del Regolamento Urbanistico del 2021 con la Variante VEP del 1996.

L’obiettivo è garantire procedure aperte e trasparenti per evitare gli errori e i contenziosi che hanno segnato il passato.

Dichiara il Sindaco Nicoletti:

“Venire incontro alle necessità dei cittadini è il primo motivo di esistere di questa amministrazione.

Il problema dell’accesso alle case è quindi centrale nel nostro programma di governo”.

Un punto centrale è stato dedicato alla tutela delle risorse: sono circa 226 i “Buoni Casa” in attesa di erogazione e sono stati segnalati finanziamenti regionali già ottenuti che rischiano di andare perduti senza l’individuazione delle aree.

“Perdere finanziamenti pubblici per mancanza di programmazione sarebbe un fatto grave che questa Amministrazione vuole scongiurare”, ha dichiarato l’Assessore Sicolo.

I rappresentanti delle cooperative hanno espresso soddisfazione per la discontinuità rispetto al passato e il metodo di ascolto adottato, auspicando che l’unità di intenti porti rapidamente a risultati tangibili per i soci.

Il tavolo di confronto permanente si aggiornerà per il terzo incontro il prossimo 3 marzo alle ore 9:30.