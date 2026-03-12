Scanzano Jonico celebra l’Unità d’Italia, donando il libro della Costituzione Italiana

Martedì 17 marzo alle ore 18:00, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, l’Amministrazione Cariello vuole omaggiare i ragazzi che hanno compiuto la maggiore età lo scorso anno, con il libro della Costituzione Italiana.

Il salone delle Feste del Palazzo Baronale, già sede del municipio, farà da sfondo a questo evento che coinvolgerà non solo i fortunati diciottenni, protagonisti della serata, ma anche le loro famiglie.

“L’idea di regalare il volume della Costituzione Italiana ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età nel 2007 – afferma il Sindaco Pasquale Cariello – è nata di comune accordo con la Presidente del Consiglio Maria Antonietta Casulli, ed è stata ben accolta dalla mia maggioranza che ha collaborato, sin da subito, affinché questo progetto diventasse un evento, reale e concreto.

Il nostro gesto non deve rimanere solo simbolico bensì auspico che questo libro diventi, per loro, una sorta di vademecum da cui trarre insegnamento e anche un punto di riferimento. Spero quindi – conclude il primo cittadino – che i nostri ragazzi capiscano quanto sia importante vivere in una Repubblica, quali sono i loro diritti e doveri e quanto sia fondamentale conoscerli per vivere in una società libera e partecipativa”.