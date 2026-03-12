L’amministrazione Comunale di Matera intercetta ulteriori finanziamenti PNRR per adeguamento antincendio scuole

A seguito della partecipazione all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per i fondi PNRR dedicati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, il Comune di Matera è risultato beneficiario di 760.000 euro.
I fondi sono ripartiti sugli istituti comprensivi Minozzi-Festa, Pascoli e Semeria e sulla scuola elementare Marconi.
Questi interventi si integrano ai lavori di riqualificazione già avviati sugli altri plessi scolastici, nonché alla programmazione di ulteriori azioni per l’efficientamento energetico e la riduzione della vulnerabilità sismica, completando così il quadro complessivo della sicurezza degli edifici.
“Un ulteriore tassello nel percorso di rigenerazione delle scuole materane – dichiara l’assessora Lucia Gaudiano – utile a garantire soluzioni concrete per la sicurezza di studenti e personale”.
“La nostra amministrazione investe nella sicurezza delle scuole, in cui si forma il futuro della comunità – aggiunge il Sindaco Antonio Nicoletti -. Con queste risorse continuiamo a migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici scolastici cittadini, offrendo ai nostri studenti ambienti sempre più adeguati”.