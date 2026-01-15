Rosmara della Basilicata ad “Affari Tuoi” su Rai1: ecco com’è andata

La Basilicata nuovamente protagonista in Rai.
Giocatrice della puntata di “Affari Tuoi” di stasera, 15 gennaio 2026, la lucana Rosmara Dente.
La donna di Genzano di Lucania ha portato avanti la partita con grande determinazione arrivando a fine gioco con ben due pacchi rossi: 20.000 e 50.000 euro.
Ma dopo aver scartato diverse cifre rosse, si è ritrovata alla fine con pochi spiccioli andando così dritta verso il momento clou del gioco televisivo: la Regione fortunata.
La sfida finale, a quel punto, consisteva nel riuscire a portarsi a casa 50.000 o 100.000 euro: la scelta è caduta su Sicilia (50.000 Euro) e la Toscana (100.000).
Dopo una partita rovinosa e l’eliminazione della Toscana, per la serata di oggi ad essere sorteggiata è stata la Lombardia.
La nostra corregionale è tornata a casa a mani vuote, purtroppo.
Una serata sfortunata sul piano del gioco, ma preziosa per tutto ciò che ha lasciato dietro di sé.
In fondo, anche quando i pacchi non premiano, l’esperienza sa farlo in modi che contano davvero.