Pomarico, tecnici di Acquedotto Lucano nel centro storico: “Il nostro lavoro non finisce qui”. Ecco che cosa è successo

“Proteggere il nostro territorio significa esserci, soprattutto dove la fragilità del territorio richiede un’attenzione superiore”.
È quanto fa sapere Acquedotto Lucano che scrive:
“Sin da martedì scorso, i tecnici di Acquedotto Lucano sono intervenuti nel centro storico di Pomarico per gestire una perdita idrica in via Fiorentino: una zona, sebbene in parte disabitata, molto delicata, in cui ogni goccia conta e la tempestività è fondamentale.
Cosa abbiamo fatto:
• Intervento immediato: individuazione del guasto tramite ricerca strumentale avanzata, nonostante le difficoltà tecniche del contesto.
• Sicurezza al primo posto: abbiamo scelto di isolare temporaneamente la rete del centro storico per tutelare l’incolumità dei luoghi e dei cittadini, mantenendo un dialogo costante con l’Amministrazione comunale.
• Oltre la riparazione: non ci siamo limitati a riparare il tronco idrico. Abbiamo supportato la messa in sicurezza della cavità stradale emersa durante i lavori.
Il nostro lavoro non finisce qui.
Nei prossimi giorni procederemo alla sostituzione integrale di 20 metri di condotta e al rifacimento degli allacci, per garantire una rete più solida e resiliente”.