Bernalda più sicura e funzionale con questi importanti interventi. Il progetto

“Sono in corso importanti interventi di manutenzione e rinnovamento del verde pubblico per garantire la sicurezza di tutti e tutelare il nostro patrimonio arboreo”.

Così in una nota il Comune di Bernalda che aggiunge:

“Cosa sta succedendo?

A seguito di sopralluoghi tecnici e relazioni agronomiche, è emersa la necessità urgente di intervenire su diverse palme ormai morte a causa dell’infestazione da Punteruolo Rosso (Rhynchophorus ferrugineus).

Perché questi lavori sono necessari?

Sicurezza Pubblica: Le palme colpite presentano una stabilità compromessa. Il “capitello” (la testa della palma), che può pesare tra i 200 e i 500 kg, non è più saldamente ancorato e rischia di crollare improvvisamente su passanti, auto o dehors, specialmente in caso di vento.

Tutela delle altre piante: Le palme morte fungono da “nursery” per le larve del parassita. Rimuoverle è fondamentale per evitare che migliaia di nuovi esemplari adulti si diffondano e attacchino le piante ancora sane.

Dove si interviene? I lavori, affidati alla ditta specializzata Porcari Carmine, riguardano nello specifico:

• Corso Umberto I: dove è prevista l’estirpazione di un totale di 18 esemplari (12 iniziali più ulteriori 6 individuati recentemente).

• Viale Berlinguer: rimozione di 2 esemplari.

• Via Alberto Della Chiesa: rimozione di 1 esemplare.

Come procederemo una volta abbattute le alberature morte?

Conclusa la fase di rimozione e la necessaria sanificazione del suolo (essenziale per eliminare residui biologici del parassita), prenderà il via il piano di ricostituzione del viale alberato.

Il nuovo progetto agronomico prevede la ripiantumazione di 24 nuove palme del tipo Phoenix dactylifera, seguendo criteri tecnici rigorosi:

• Ottimizzazione del Sesto d’Impianto: Non si procederà a una semplice sostituzione, ma a una razionalizzazione delle aiuole e degli spazi. Le nuove alberature messe a dimora seguiranno distanze e posizionamenti studiati per evitare interferenze con le infrastrutture sottostanti e garantire il corretto sviluppo dell’apparato radicale e della chioma.

• Cronoprogramma Fenologico: La piantumazione verrà effettuata esclusivamente nel periodo agronomico consono (fase di ripresa vegetativa e temperature del suolo ottimali).

Questo accorgimento tecnico è fondamentale per minimizzare lo stress da trapianto e garantire un rapido attecchimento delle giovani piante.

Il futuro del nostro verde: L’intervento mira a restituire ombreggiamento e decoro estetico, integrando le nuove alberature in un contesto urbano reso più sicuro e funzionale“.