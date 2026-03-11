Rafforzati a Matera prevenzione e controllo del territorio dalla Polizia di Stato: ecco cosa hanno scoperto

La Polizia di Stato di Matera ha ulteriormente rafforzato l’attività di prevenzione e i servizi di controllo del territorio. L’attività è stata accompagnata anche dall’intensificazione dei servizi svolti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata”, impiegato in particolare nel fine settimana, con l’obiettivo di accrescere la presenza della Polizia di Stato sul territorio, prevenire la commissione di reati e garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini.

Nel mese sono state identificate 2027 persone, sono stati controllati 922 veicoli ed elevate 23 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione, il Questore ha, inoltre, adottato diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Tra questi, 8 Fogli di Via Obbligatori, con divieto di ritorno nel comune di Matera per periodi ricompresi tra i due e i quattro anni, disposti nei confronti di persone che si sono rese responsabili di condotte illecite o comunque ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.

Tra i destinatari del Foglio di Via, con divieto di fare ritorno nel Comune di Matera per un periodo di 3 anni, figura un 38enne, di origini baresi, deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per tentato furto aggravato.

L’uomo era stato sorpreso, di notte, all’interno di una proprietà privata delimitata da una recinzione e da un cancello chiuso, a bordo di un mezzo pesante. Alla vista degli agenti delle Volanti, aveva improvvisamente arrestato la marcia, spegnendo i fari, nel tentativo di occultare la presenza del veicolo.

Gli operanti, insospettiti dalla manovra, avevano fatto accesso alla proprietà, riuscendo a bloccare il mezzo, dal quale sono scesi il 38enne e altri due soggetti, tutti muniti di guanti da lavoro.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire due passamontagna di colore nero, di cui uno celato nello zainetto del 38enne. Dalla ricognizione effettuata nell’area, è emerso che i tre si erano introdotti nel cantiere con l’intento di asportare materiale edile e attrezzature, tra cui ponteggi e pedane metalliche, depositati presso tre fabbricati di nuova costruzione ed uno in fase di ristrutturazione.

All’esito delle istruttorie, curate dal personale della Divisione Polizia Anticrimine, è stata, inoltre, avanzata una proposta di Sorveglianza Speciale nei confronti di un soggetto gravato da numerosi pregiudizi di polizia e precedenti penali. Sono stati, inoltre, emesso 2 Avvisi Orali nei confronti di soggetti gravati da precedenti di polizia, ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati, poi, adottati 8 Ammonimenti per violenza domestica o atti persecutori, misura rivolta a persone ritenute responsabili di comportamenti aggressivi o vessatori in ambito familiare o relazionale.

Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.