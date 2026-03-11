Matera, la musica classica arriva nella scuola dell’infanzia dell’IC Pascoli

Una mattinata di musica classica dal vivo dedicata ad oltre 100 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. È quella in programma giovedì 12 marzo presso la Scuola dell’Infanzia – Sede Via Lazzazzera di Matera, con due repliche del concerto-spettacolo “Pulcinella a ritmo di Stravinskij”, a cura di Compagnia L’Albero e Matè e Solisti Lucani.

“Pulcinella a ritmo di Stravinskij”, con Marianna di Ruvo, sax contralto, Chiara Lacertosa, pianoforte, e Gino Marangi, attore, mise en scène di Vania Cauzillo, è un concerto-spettacolo pensato per bambine e bambini dai 3 anni in su.

In scena, la maschera di Pulcinella diventa protagonista, accompagnando la musica del celebre balletto di Igor Stravinskij con gesti, danze e momenti comici. La figura tradizionale della commedia napoletana dialoga con i musicisti dal vivo e con le atmosfere create da Stravinskij, dando vita a un racconto senza parole, che alterna leggerezza, ironia e poesia.

A Matera è pressoché impossibile assistere a concerti di musica dal vivo rivolti all’infanzia, in particolare per la fascia 0-6 anni, per l’assenza di una stagione e di spazi dedicati a questo target.

Iniziative come questa, che creano alleanze tra il sistema educativo, gli artisti professionisti e i privati, si propongono di ovviare alla povertà educativa, offrendo ai bambini e alle bambine l’occasione di vivere esperienze immersive nella musica.

“Cogliere occasioni per fare cultura a partire dai più piccoli, sin dalla scuola della infanzia, caratterizza l’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera. – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – Questo concerto-narrazione vedrà nascere la magia e lo stupore nello sguardo dei piccolini e delle piccoline del plesso Infanzia Lazazzera e di questo non possiamo che essere grati alla Compagnia L’Albero e a Matè e Solisti Lucani.”

L’iniziativa rientra nella rassegna “La Classica in Aula”, che è inserita nel più ampio progetto “Prime volte”, ideato dalla Compagnia Teatrale L’Albero di Melfi e dal collettivo artistico under 35 Matè e Solisti Lucani di Matera con l’intento di avvicinare alla musica classica il pubblico della prima e seconda infanzia, portando una serie di concerti in diversi comuni della Basilicata, in contesti quali nidi, scuole e altri spazi non convenzionali, per far fronte all’assenza di luoghi ufficiali e istituzionali.

Ogni concerto è progettato per una fascia d’età specifica – 0-3 anni, 3-6 anni, 6+ anni – per far conoscere la musica di qualità a bambine e bambini in modo coinvolgente e accessibile. Elemento chiave del format è la facilitazione all’ascolto, curata dai registi e attori della Compagnia Teatrale L’Albero, che integrano il linguaggio musicale con narrazione, teatro di figura, di maschera e oggetti scenici. Musica e racconto si fondono per dare vita a un’esperienza emotiva e sensoriale.