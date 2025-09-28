Quattro giovani di Pisticci e Marconia protagonisti insieme ad altri 4600 atleti al più grande evento sportivo italiano. In bocca al lupo

Dal 28 settembre al 1° ottobre, Lignano Sabbiadoro ospiterà la decima edizione del Trofeo CONI, il più grande evento sportivo italiano dedicato agli under 14… e Pisticci e Marconia saranno protagoniste!

A rappresentare con orgoglio il territorio nella disciplina dell’Orienteering saranno quattro giovani atleti:

Gaetano Plati, Maria Carolina Calciano, Miriam Troiano – studenti dell’Istituto Comprensivo Pietrelcina-Flacco di Pisticci;

Matteo Pepe – studente Istituto Tecnico per l’Informatica e le Telecomunicazioni di Pisticci (IIS Pisticci Montalbano).

Sono accompagnati dal professor Nunzio Forte.

Insieme ad altri 4600 atleti da tutta Italia e da Paesi come Argentina, Australia, Brasile e Venezuela, i nostri giovani si cimenteranno in uno sport che unisce mente e corpo, orientandosi con mappa e bussola in un ambiente naturale.

Questo il programma:

Cerimonia di apertura: domenica 28 settembre, ore 18:30 allo Stadio Guido Teghil – in diretta su Italia Team TV;

Gare: 29 e 30 settembre;

Cerimonia di chiusura: 1° ottobre, sulla spiaggia di Lignano.

Un’esperienza indimenticabile che unisce sport, amicizia, inclusione e valori olimpici.

Così l’Assessorato allo Sport e all’Istruzione del Comune di Pisticci:

“In bocca al lupo ai nostri giovani alfieri!

Portate in alto i nomi di Pisticci, Marconia e dei vostri Istituti!”.