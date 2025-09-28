Per la Pielle Matera Basket due successi in altrettante sfide. Complimenti!

I giovani under 14 della Pielle Matera Basket partono molto bene nella LAV Cup 2025 in Croazia.

L’entusiasmante avventura internazionale alla quale prendono parte i giovani cestisti materani è iniziata nel migliore dei modi, con due successi in altrettante sfide.

La spedizione verso la Croazia ha preso avvio dopo molte ore di viaggio e grazie alla super accoglienza dei croati i ragazzi e lo staff della Pielle Matera Basket si sono immediatamente sentiti come a casa.

Nella prima gara in calendario, i materani sono stati posti di fronte alla rappresentativa del Montenegro, superata dopo una bella sfida con il punteggio di 60-50.

Un match, il primo dell’avventura croata, che ha regalato forti emozioni e tanto spettacolo.

Nella seconda sfida che ha messo i biancazzurri di fronte proprio ai croati della Sport2Life, padroni di casa e organizzatori della manifestazione, i giovani cestiti materani hanno trovato degni rivali, ma la sfida nonostante il punteggio più basso, è terminata comunque con un perentorio +10 (39-29).

Nel caldo e soleggiato pomeriggio croato poi, i ragazzi si sono goduti il meritato riposo, passando alcuni momenti di svago e condivisione con altri gruppi di atleti in piscina.

Questo momento è stato seguito dalle attività organizzate, proprio in occasione della LAV Cup 2025, dalla Sport2Life per far socializzare i ragazzi e dare loro la possibilità di apprendere nuovi e salutari stili di vita, che ogni atleta di qualsiasi età deve conoscere.

La volontà di incoraggiare l’adozione di sane abitudini di vita si sono ritrovate in un workshop su cosa mangiare prima e dopo allenamento, sul fare merende salutari con yogurt, frutta e semi.

A questo si sono aggiunte un’attività sulla prevenzione degli infortuni ed una sul rispetto del nostro pianeta.

Tutto questo fatto fin dalla giovane età permette ai bambini di crescere in modo sano aiutando il pianeta.

Stringere amicizie internazionali attraverso lo spirito di squadra dello sport è la prerogativa della LAV Cup, per contribuire a creare un futuro più luminoso e sano per tutti.

Uno spirito adottato e promosso anche dalla Pielle Matera Basket, che ha colto l’occasione dell’invito a questa manifestazione per coinvolgere anche direttamente i propri atleti nello spirito che rappresentano questi importanti temi sia per lo sport che per la salute.