Matera: dopo il sole, nuvole in arrivo. Ecco le ultime previsioni

Correnti via via meno mediamente occidentali interesseranno Puglia, Basilicata e Molise, alimentate da una circolazione ciclonica recidiva sul Nord Italia.
Nel corso del weekend invece avremo qualche nota instabile in più, specie tra Puglia e Basilicata nelle ore pomeridiane, con occasione per locali temporali, a causa della doppia azione di una blanda depressione mediterranea, contestualmente ad un fronte freddo in scivolamento sull’Adriatico.
Le temperature subiranno un calo, pur mantenendosi ancora localmente sopra la media sui settori ionici e sul Salento.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 29 settembre avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 13°C.
Invece, Martedì 30 Settembre avremocieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 14°C.
