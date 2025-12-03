Presente anche la Basilicata a “Più libri più liberi”: autori, case editrici e pubblico potranno dialogare, condividere esperienze e scoprire nuovi libri. I dettagli

Il Consiglio regionale della Basilicata – Struttura di coordinamento informazione, comunicazione ed eventi, diretta da Pierluigi Maulella Barrese, sarà presente a “Più libri più liberi”, l’evento editoriale organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE), dedicato agli editori italiani piccoli e medi.

Presso lo stand, messo a disposizione del Consiglio regionale, saranno ospitate nove case editrici: Altrimedia Edizioni, Centro Studi e Documentazione sulla storia e la devozione, E.CO.Editrice, Edigrafema, Edizioni Giannatelli, Edizioni Magister, Fondazione Sinisgalli, Le Penseur Edizioni e Photo Travel Editions.

Una cinque giorni, dal 4 all’8 Dicembre, durante la quale gli editori proporranno le loro pubblicazioni e incontreranno lettrici e lettori in uno spazio di confronto e scoperta.

Il tema dell’edizione 2025, “Ragioni e sentimenti”, pensato per i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, invita a riflettere sul rapporto profondo tra pensiero e emozione, tra ciò che ci guida nelle scelte quotidiane e ciò che ci muove interiormente.

In questa prospettiva, il Consiglio regionale della Basilicata partecipa valorizzando il ruolo della lettura e della cultura come strumenti capaci di connettere razionalità ed emozione, di promuovere cittadinanza consapevole e, allo stesso tempo, di aprire spazi di immaginazione e sensibilità.

Anche quest’anno lo stand del Consiglio regionale sarà un punto d’incontro aperto, dove istituzioni, autori, case editrici e pubblico potranno dialogare, condividere esperienze e scoprire come i libri continuino a essere un ponte tra la lucidità della mente e la forza del sentire umano.

Un momento istituzionale sarà dedicato all’incontro tra il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, e Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Dopo i saluti introduttivi del dirigente generale del Consiglio regionale, Nicola Antonio Coluzzi, i due Presidenti si confronteranno sulle sfide del cambiamento che attendono le Assemblee legislative: dalla trasformazione dei processi decisionali alla digitalizzazione, dal rapporto con i cittadini alla capacità delle istituzioni regionali di governare scenari complessi e in rapida evoluzione.

Un dialogo pensato per offrire spunti concreti e prospettive utili a ripensare il ruolo delle Assemblee rappresentative nel contesto contemporaneo.

Nell’occasione il presidente Pittella incontrerà gli editori lucani presenti in fiera.

Un’occasione per valorizzare la produzione editoriale del territorio e rafforzare il dialogo tra istituzioni e operatori culturali, in un settore che oggi più che mai richiede sostegno e visione.