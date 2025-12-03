“Finalmente riapre la Sede Comunale di Metaponto”: l’annuncio

L’Amministrazione Comunale di Bernalda comunica l’imminente riapertura e il significativo potenziamento della Delegazione Comunale di Metaponto.

Questa misura rappresenta un’azione strategica fondamentale, contemplata nelle linee programmatiche di mandato, volta a migliorare l’efficienza e la prossimità dei servizi a tutti i cittadini del territorio.

L’Amministrazione sta portando avanti, con costante impegno e risoluta determinazione, il percorso intrapreso per dare corpo a quanto stabilito, con l’obiettivo di assicurare servizi efficienti a tutto il territorio comunale.

Finalmente si riattiva il presidio istituzionale dopo anni di inoperatività degli uffici.

Come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 03-11-2025, sono stati destinati i fondi per i necessari lavori di adeguamento e ripristino funzionale dei locali.

La prima tranche dei lavori di riqualificazione è terminata.

Grazie a questo primo intervento, sarà possibile aprire i primi uffici a partire dalla prossima settimana, assicurando da subito la riattivazione di servizi essenziali per la comunità residente a Metaponto.

I lavori proseguiranno per poter utilizzare tutti gli spazi disponibili e portare la Sede Comunale di Metaponto alla piena efficienza, assicurando un servizio continuativo.

Questa riapertura è la manifestazione inequivocabile del preciso intento di decentrare funzioni e servizi, garantendo un supporto costante e diretto alla popolazione, proseguendo su questa strada di potenziamento e innovazione dei servizi territoriali.