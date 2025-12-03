A Montescaglioso nasce il movimento politico di Basilicata Casa Comune. Ecco chi sarà il coordinatore

In una nota Basilicata Casa Comune Montescaglioso fa sapere:

“È un giorno fondamentale in cui l’impegno civico si eleva a vera e propria azione politica per il perseguimento del bene comune della comunità Montese.

La costituzione del movimento politico a Montescaglioso è un atto che si ispira direttamente ai valori irrinunciabili di Basilicata Casa Comune: l’equità sociale, l’inclusività, la visione di uno sviluppo sostenibile e la ferma volontà di un pieno coinvolgimento della cittadinanza.

La responsabilità di coordinare il movimento a Montescaglioso è stata affidata a Giacomo Leccese“.

Ha dichiarato Giacomo Leccese:

“L’impegno è costruire un sistema decisionale aperto e inclusivo, dove la partecipazione attiva non sia solo un principio, ma il fulcro stesso del progetto politico.

Questo mira a dare piena voce ai cittadini, al mondo delle associazioni e delle attività produttive, creando luoghi di ascolto permanenti e garantendo la possibilità di co-progettare il futuro del proprio territorio.”

Nella stessa nota si precisa:

“L’urgenza di una nuova visione per Montescaglioso, volta a valorizzare lo sviluppo economico attraverso il proprio patrimonio storico culturale, richiede un lavoro congiunto tra istituzioni, operatori privati e cittadini per trasformare questo potenziale in opportunità concrete.

In questo senso ci adopereremo da subito in piena sinergia con gli organismi regionali e provinciali del movimento e in raccordo con il Gruppo Consiliare di Basilicata Casa Comune alla Regione Basilicata”.