Policoro, si è spento il dottor Capodiferro: “Riservato nel lavoro e nella vita privata”. Il ricordo

Si è spento il dottor Carlo Capodiferro ostetrico – ginecologo di Policoro.

Tanti i messaggi di cordoglio dalla comunità scossa per la sua perdita.

Tra i tanti, un cittadino così lo ricorda:

“Spesso quando qualcuno viene a mancare si dice che era una bravissima persona, per me il dottor Carlo Capodiferro ginecologo di Policoro era proprio così, con la sua classica borsa di cuoio, riservato nel lavoro e nella vita privata, seppur con discrezione, era un uomo che non si nascondeva di fronte al sistema generale che credeva ingiusto e che non condivideva.

Aperto e umano quando mi parlava lo faceva sinceramente consapevole della persona che aveva di fronte a cui offriva sempre un ascolto attento a non minimizzare nulla di ciò che si era detto, soprattutto nell’ambito Sanitario.

Lo incontravo spesso nelle sue incombenze quotidiane apparentemente difficili da affrontare, ogni volta sembrava che non ci fossero mai le risposte giuste alle nostre domande.

Evidentemente non era un uomo di questo mondo, ed è questo il mio ricordo nei momenti trascorsi chissà, forse dove sei ora avrai trovato le risposte.

Che la tua anima riposi nella pace del Signore”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.