La Dirigente Scolastica dell’IIs Pitagora Policoro – Tursi riconfermata alla guida di questa Associazione. Buon lavoro

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di A.N.D.I.S. Basilicata-Calabria:

“Con grande entusiasmo e senso di responsabilità, in data 24 ottobre 2025 si è svolta l’Assemblea Congressuale Regionale, presso la prestigiosa location “I Giardini d’Oriente”, affacciata sulla splendida e rigogliosa costa Ionica, immersa nei colori autunnali e tra i suggestivi scorci paesaggistici della nostra amata regione Lucania.

L’assemblea, convocata con tutte le formalità previste dallo statuto, ha visto la partecipazione di delegati e rappresentanti delle sezioni regionali.

Durante l’incontro, sono state presentate le candidature alle cariche di Presidente e Segretario, con successiva votazione che ha portato all‘elezione della Dirigente Maria Carmela Stigliano quale Presidente della Sezione Regionale.

A conclusione delle operazioni elettorali, la Dirigente Stigliano è stata ufficialmente riconfermata alla guida dell’Associazione Regionale, confermando la fiducia e l’apprezzamento da parte di tutti i soci.

La sua riconferma rappresenta un momento di continuità e di rinnovato impegno nel perseguire gli obiettivi statutari, promuovendo la crescita culturale, sociale e professionale del nostro territorio.

L’intera assemblea si è svolta in un’atmosfera di grande coesione e dedizione, in un contesto ambientale di rara bellezza che ha reso ancora più speciale questa importante giornata.

Ringraziamo tutti i partecipanti e gli organizzatori per aver contribuito al buon esito di questa assemblea e per aver condiviso un momento di grande significato istituzionale”.