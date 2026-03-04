Policoro: “Peccato! Non è andata come speravamo. Complimenti alla città di Ravenna che si fregia del titolo di Capitale del Mare 2026”. I dettagli

“Peccato!

Non è andata come speravamo ma siamo comunque orgogliosi di averci provato!”.

Così commenta l’amministrazione di Policoro che aggiunge:

“Complimenti alla città di Ravenna che con merito si fregia del titolo di Capitale del Mare 2026 ed un ringraziamento al Dipartimento per le Politiche del Mare ed al Ministro Nello Musumeci per l’accoglienza e per averci comunque fatto i complimenti per il percorso intrapreso!

È stato un bellissimo viaggio che non finisce certo oggi perché i progetti che avevamo messo in campo sono ancora validi e li cercheremo di attuare.

Grazie a tutti per il sostegno, a chi ha partecipato con la manifestazione d’interesse e chi ci ha sempre incoraggiato, siamo fieri della nostra comunità ed il nostro spirito è più vivo che mai.

Meravigliosa Policoro, grazie!”.