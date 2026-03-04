La 174esima festa della Polizia di Stato si svolgerà a Miglionico, nel nostro bellissimo Castello. L’annuncio del sindaco

La 174esima festa della Polizia di Stato si svolgerà a Miglionico il prossimo 10 Aprile!
Oggi il Sindaco ha ricevuto la gradita visita del Questore di Matera, il Dott. Della Cioppa, il quale ha comunicato la volontà di svolgere la prossima festa della Polizia di Stato a Miglionico, nel nostro bellissimo Castello.
Il Sindaco, per conto di tutta la comunità, ha ringraziato il Questore per l’onore di aver scelto il nostro comune per l’evento del prossimo 10 aprile e aver mostrato apertura e disponibilità verso le aree limitrofe alla città di Matera.
Un segnale importante di vicinanza e collaborazione tra istituzioni che sopratutto in questo momento storico devono dimostrare unità e azioni condivise.