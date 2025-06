Pisticci, sopralluogo a Marconia per avviare lavori di riqualificazione di questo progetto

Effettuato questa mattina un sopralluogo presso la 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐚 (𝐞𝐱 𝐈𝐓𝐀𝐒) 𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐧𝐢𝐚, per avviare i lavori di riqualificazione nell’ambito del progetto “DesTEENazione: Desideri in azione – MetaponTEEN New Generation”.

Erano presenti Rossella Dentice – Istituto degli Innocenti, incaricato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allo svolgimento dell’assistenza tematica del progetto DesTEENazione, l’assessore alle Politiche Sociali Dolores Troiano, l’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro, insieme all’ ing. Di Leo dell’Ufficio Tecnico, alle dottoresse dell’Ufficio Servizi Sociali Centola e Masiello, alla dottoressa Stella Montano e al dottor Dimuccio dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Metapontino–Collina Materana.

Il sopralluogo rappresenta una delle numerose azioni già avviate che stanno dando piena operatività al progetto, pensato per offrire nuove opportunità ai giovani del nostro territorio.

Il progetto, candidato con l’Ufficio di Piano con Policoro capofila, e finanziato per più di 3 milioni di euro, è rivolto agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni, ai loro nuclei familiari e ai ragazzi e ragazze tra i 18 e i 21 anni.

Attraverso la creazione di uno spazio multifunzionale di esperienza saranno promosse attività aggregative e socioeducative: momenti di gioco/studio strutturato, azioni educative e interventi per la prevenzione dell’abbandono scolastico.

Un passo importante verso la costruzione di comunità inclusive e di spazi dove i desideri dei nostri giovani possano tradursi in azioni concrete.