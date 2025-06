Ancora un incidente a Pignola.

Dopo la notizia del bimbo caduto dal balcone, anche un 85enne è caduto dal tetto di un garage in località Parco Belvedere.

Sul posto, come precisato da rainews, per prestare i primi soccorsi i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in eliambulanza all’Ospedale San Carlo di Potenza.