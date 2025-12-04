Pisticci si prepara a vivere la Notte Bianca di Natale. Il programma

La magia del Natale arriva nel cuore della città di Pisticci con la 4ª Notte Bianca: l’8 Dicembre sarà una serata pieni di musica, luci e tradizioni, per vivere insieme l’atmosfera delle feste nel centro storico.
Ecco il 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 reso noto dall’Amministrazione:
Ore 19:30
– 𝗠𝗮𝗴𝗼 𝗙𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗼;
– 𝗕𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 – 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗹𝗳𝗲𝘁𝘁𝗮;
– 𝗛𝗼𝗽𝗲 & 𝗙𝗮𝗶𝘁𝗵 𝗚𝗼𝘀𝗽𝗲𝗹 𝗧𝗼𝘂𝗿;
– 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗙𝗼𝗹𝗸 𝗟𝗮 𝗣𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮.
Ore 22:00 – Spettacolo pirotecnico
- Villaggio di Babbo Natale.
- Degustazione di piatti a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Marconia.
Un appuntamento per vivere insieme la magia del Natale nel centro storico.
Di seguito la locandina con i dettagli.