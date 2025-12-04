ULTIME NEWS

Pisticci si prepara a vivere la Notte Bianca di Natale. Il programma

4 Dicembre 2025

La magia del Natale arriva nel cuore della città di Pisticci con la 4ª Notte Bianca: l’8 Dicembre sarà una serata pieni di musica, luci e tradizioni, per vivere insieme l’atmosfera delle feste nel centro storico.

Ecco il 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 reso noto dall’Amministrazione:

Ore 19:30

– 𝗠𝗮𝗴𝗼 𝗙𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗼;

– 𝗕𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 – 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗹𝗳𝗲𝘁𝘁𝗮;

– 𝗛𝗼𝗽𝗲 & 𝗙𝗮𝗶𝘁𝗵 𝗚𝗼𝘀𝗽𝗲𝗹 𝗧𝗼𝘂𝗿;

– 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗙𝗼𝗹𝗸 𝗟𝗮 𝗣𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮.

Ore 22:00 – Spettacolo pirotecnico

  • Villaggio di Babbo Natale.
  • Degustazione di piatti a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Marconia.

Un appuntamento per vivere insieme la magia del Natale nel centro storico.

Di seguito la locandina con i dettagli.