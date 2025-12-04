Due concerti natalizi, a Matera e Montescaglioso, per finanziare la ricerca: ingresso libero!

Si terrà il prossimo 7 dicembre alle ore 19.30 alla Parrocchia di San Giacomo, in via Enrico Fermi 2 a Matera, con una replica già programmata il prossimo 14 dicembre alle 19.30 alla Chiesa dei Cappuccini a Montescaglioso (MT), il concerto natalizio “Il dono della musica”, diretto dalla M° Arianna Cinieri, neoeletta Presidente del Consiglio Provinciale AISM di Matera, e che vedrà impegnati alla chitarra Magda Azzilonna, alle percussioni Vincenzo Mazzoccoli e alla voce la stessa Arianna Cinieri, coadiuvati dal SoundRise Choir che sarà così composto:

Soprani: Giorgia Longo, Catena Mezzasalma, Sara Lomonaco, Magda Azzilonna.

Tenori: Giovanni Calia.

Contralti: Maria Di Cuia, Giacinta Di Lecce, Mery Calia, Raffaella Gaudiano, Marina Brando.

Bassi: Emanuele Ambrosecchia.

Voce Narrante: Emanuele Ambrosecchia.

Solisti: Arianna Cinieri, Giorgia Viti, Pietro Franco, Emanuele Ambrosecchia.

Lo scoppiettante concerto natalizio sarà un evento ad ingresso libero finalizzato a raccogliere offerte che saranno interamente devolute ad AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Matera.

Saranno disponibili all’acquisto, inoltre, il Panettone AISM, un ricco panettone dalla ricetta classica con uvetta, cedro candito e scorse di arancia, e le Stelle di AISM, le bellissime e coloratissime stelle decorative da appendere all’albero di Natale.

I fondi raccolti con il Panettone e con le Stelle (che prevedono un’offerta minima rispettivamente di 14 e 2 euro) permetteranno alla Sezione AISM di Matera di fornire servizi alle persone con sclerosi multipla e ai loro famigliari. L’Associazione con i suoi volontari permetteranno loro di non essere più soli.

Di seguito la locandina con i dettagli.