Metaponto: in questa zona rischio per automobilisti e pedoni. Le richieste affidate alla Provincia

“Siamo davvero grati al Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, che non solo ha recepito il nostro grido d’allarme, ma si è addirittura recato qui di persona, insieme al consigliere provinciale Gallotta.

Speriamo che adesso, con l’intervento della Provincia, anche gli enti competenti si adoperino per effettuare gli interventi che sono di loro competenza”.

Così il Comitato di quartiere costituente “Santa Pelagina”, ha voluto sottolineare la disponibilità all’ascolto della Provincia di Matera e, in particolare, del Presidente Mancini, il quale, raccogliendo le istanze del Comitato, insieme al consigliere provinciale Nunzio Gallotta, al Capo di Gabinetto, Michele Pizzolla e ai dirigenti dei settori Ambiente, Enrico De Capua, e Tecnico, Pasquale Morisco, ha effettuato un sopralluogo nella zona di Santa Pelagina, a Metaponto, insieme ai rappresentanti del Comitato.

I quali hanno segnalato, in primis, “la pericolosità del tratto stradale che, soprattutto nel periodo estivo, viene attraversato da autovetture e pullman diretti ai lidi turistici senza rispettare i limiti di velocità.

Chiediamo l’installazione di dossi e passaggi pedonali rialzati per ridurre la velocità dei mezzi, con particolare attenzione alla curva a 90 gradi nei pressi del villaggio Satiria2, attualmente priva di illuminazione, che rappresenta un ulteriore rischio per automobilisti e pedoni.

A Mancini abbiamo, poi, sottolineato la necessità di interventi di disinfestazione lungo il canale consortile, al fine di prevenire la proliferazione di zanzare e ridurre il rischio di diffusione del virus West Nile, soprattutto nei mesi più caldi.

Infine, abbiamo segnalato la presenza crescente di cinghiali nella pineta che conduce alla spiaggia, ricordando che durante il periodo estivo, quando i turisti frequentano l’area, la situazione può diventare pericolosa e richiede interventi di contenimento e gestione della fauna selvatica”.

Il Comitato, dopo aver ringraziato Mancini, ha concluso sottolineando di:

“aver affidato alla Provincia le richieste, con la certezza che il Presidente Mancini saprà coinvolgere il Comune di Bernalda e il Consorzio di Bonifica della Basilicata, enti ai quali competono gli interventi che abbiamo chiesto, ma continueremo ad essere guardinghi sugli sviluppi della situazione”.