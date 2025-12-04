ULTIME NEWS

Matera, attenzione! Voragine su questa strada: traffico rallentato

4 Dicembre 2025

Le abbondanti pioggie stanno flagellando il materano.

Diversi i problemi che hanno interessato la viabilità procurando non pochi disagi agli automobilisti.

A destare preoccupazione anche il fatto che in queste ore si è registrato un importante smottamento (causa il cedimento del manto stradale) a Matera, in zona Parco IV Evangelisti.

Brutta disavventura per un camion finito dentro la voragine con le ruote.

Traffico rallentato.

Nel mentre continua a piovere incessantemente nella Città.

Raccomandiamo la massima prudenza.

(In copertina: foto Gruppo Volontari Ambiente)