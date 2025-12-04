Matera, attenzione! Voragine su questa strada: traffico rallentato

Le abbondanti pioggie stanno flagellando il materano.
Diversi i problemi che hanno interessato la viabilità procurando non pochi disagi agli automobilisti.
A destare preoccupazione anche il fatto che in queste ore si è registrato un importante smottamento (causa il cedimento del manto stradale) a Matera, in zona Parco IV Evangelisti.
Brutta disavventura per un camion finito dentro la voragine con le ruote.
Traffico rallentato.
Nel mentre continua a piovere incessantemente nella Città.
Raccomandiamo la massima prudenza.
(In copertina: foto Gruppo Volontari Ambiente)