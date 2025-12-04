ULTIME NEWS

Nubifragio nel materano, attenzione: possibili rallentamenti su questo tratto!

4 Dicembre 2025

Anas questa mattina aveva fatto sapere che causa dell’allagamento del piano viabile, fosse stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 7 “Via Appia”, al km 559,000 all’altezza di Miglionico (Matera).

Il Traffico era stato deviato sulla SP3 al km 562,600 per poi proseguire sulla SS106 e SS407.

Per i veicoli diretti a Matera invece era previsto il percorso inverso.

Sul posto immediato l’intervento delle squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, al momento la strada è stata riaperta la traffico ma sono presenti rallentamenti.

Si raccomanda la massima prudenza.