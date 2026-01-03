Pisticci, ecco la nuova Giunta Comunale: auguri di buon lavoro

Il Sindaco Domenico Albano ha formalizzato oggi la 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, a seguito del nuovo assetto della maggioranza consiliare e della ricomposizione del centrosinistra.

Una squadra chiamata a garantire 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, responsabilità e impegno, nell’interesse esclusivo della comunità.

𝗘𝗰𝗰𝗼 𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗲 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗵𝗲:

🔹 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗠𝗶𝗼𝗹𝗹𝗮 – 𝗩𝗶𝗰𝗲𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼

Attività produttive, ZES, Industria e commercio, Sport e strutture sportive, Mobilità sostenibile e trasporti, Digitalizzazione

🔹 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗼

Lavori pubblici, Arredo urbano, Edilizia pubblica, Infrastrutture e viabilità

🔹 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗗𝗲 𝗦𝗲𝗻𝘀𝗶

Bilancio e politiche fiscali, Patrimonio e demanio, Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana e riqualificazione paesaggistica, Edilizia privata, Politiche culturali e della creatività, Relazioni con i pisticcesi altrove (Italia ed estero), Partecipazione

🔹 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗻𝗶

Politiche sociali, Famiglie e giovani, Associazionismo e volontariato, Scuola e formazione, Politiche per la parità, Differenze di genere, Integrazione e contrasto alle discriminazioni

🔹 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗖𝗼𝗹𝗮𝗰𝗶𝗰𝗰𝗼

Transizione ecologica e tutela ambientale, Igiene urbana, Turismo e promozione territoriale, Agricoltura

Questo passaggio amministrativo valorizza e riconosce il lavoro svolto da chi, fino a pochi giorni fa, ha fatto parte della Giunta comunale.

A 𝗗𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗼𝗶𝗮𝗻𝗼 e 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗟𝗮𝗰𝗮𝗿𝗽𝗶𝗮 va il ringraziamento del Sindaco, dei Consiglieri di maggioranza e dell’intera Giunta per l’impegno profuso e i risultati raggiunti. Un contributo che ha lasciato un segno concreto, umano e amministrativo, che si auspica possa continuare a essere messo al servizio della comunità.

Un nuovo assetto amministrativo fondato su 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗶𝗱𝗶𝗮𝗻𝗼 e 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗮𝘀𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼, per affrontare con serietà le sfide che attendono Pisticci.