Tursi primo comune italiano ad integrare l’Intelligenza Artificiale come formazione, metodo di lavoro e servizio per i cittadini. I dettagli

Tursi entra nella storia.
Come fa sapere l’Amministrazione:
“Il 4 gennaio 2026 nasce “Tursi AI”: per la prima volta in Italia, un Comune adotta un modello AI-First, integrando l’Intelligenza Artificiale come formazione, metodo di lavoro e servizio per i cittadini.
Durante l’evento pubblico verrà firmato il Protocollo d’Intesa e mostrato in ogni punto! Seguirà un super talk con diversi ospiti da tutta italia per parlare di sviluppo, impresa e futuro.
– Formazione AI per i dipendenti comunali
– Chatbot comunale attivo h24
– Un nuovo modello di Pubblica Amministrazione
4 gennaio 2026, ore 18:00, presso la Sala Consiliare.
Il futuro dei servizi pubblici parte da qui”.