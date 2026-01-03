ULTIME NEWS

Tursi primo comune italiano ad integrare l’Intelligenza Artificiale come formazione, metodo di lavoro e servizio per i cittadini. I dettagli

3 Gennaio 2026

Tursi entra nella storia.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Il 4 gennaio 2026 nasce “Tursi AI”: per la prima volta in Italia, un Comune adotta un modello AI-First, integrando l’Intelligenza Artificiale come formazione, metodo di lavoro e servizio per i cittadini.

Durante l’evento pubblico verrà firmato il Protocollo d’Intesa e mostrato in ogni punto! Seguirà un super talk con diversi ospiti da tutta italia per parlare di sviluppo, impresa e futuro.

– Formazione AI per i dipendenti comunali

– Chatbot comunale attivo h24

– Un nuovo modello di Pubblica Amministrazione

4 gennaio 2026, ore 18:00, presso la Sala Consiliare.

Il futuro dei servizi pubblici parte da qui”.