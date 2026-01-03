Scanzano Jonico: Cittadinanza Onoraria al Dr Alcibiade Jula

Si svolgerà lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 18:30, presso il Salone delle feste del Palazzo Baronale di Scanzano Jonico, la cerimonia per il conferimento della Cittadinanza Onoraria all’illustre Dr Alcibiade Jula.

Un riconoscimento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale “il Dr Jula è un uomo a cui la mia città deve dire ‘grazie’ – afferma con decisione il Primo cittadino Pasquale Cariello – per il coraggio e la lungimiranza con cui ha scelto la nostra Scanzano, oltre quarant’anni fa, per aprire uno dei centri radiologici più famosi del Metapontino.

All’epoca, in queste zone, non esistevano cliniche simili e da quel momento, grazie all’apertura del Centro Radiologico Jula, Scanzano è diventata un punto nevralgico per moltissime persone.

Io e la mia amministrazione – conclude Cariello – abbiamo ritenuto non solo opportuno ma anche doveroso e necessario, conferire al Dr Alcibiade Jula la Cittadinanza Onoraria ad un uomo che si è distinto sia umanamente che professionalmente per l’eccellente lavoro che ha svolto e svolge sul nostro territorio”.

Il centro radiologico Jula che si trova a Scanzano Jonico, è stato infatti, il primo Ambulatorio di Radiodiagnostica sorto nel Metapontino nel 1983 ed oggi è parte integrante dell’offerta diagnostica dell’intera Regione Basilicata e dell’Azienda Sanitaria poiché accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Appuntamento quindi a lunedì 5 gennaio per la Cittadinanza Onoraria ad un uomo che ha dato tanto a Scanzano e merita d’essere riconosciuto cittadino illustre della giovane città metapontina.