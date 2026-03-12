Nova Siri accoglie la visita del Questore di Matera: al centro dell’incontro il tema sulla sicurezza. I dettagli

Oggi il Comune di Nova Siri ha avuto l’onore di accogliere in Municipio il Questore di Matera per un cordiale incontro istituzionale.

Nel corso della visita si è svolto un momento di confronto su temi di grande rilevanza per il territorio.

Il Sindaco dott. Antonello Mele ha evidenziato, in particolare, l’importanza del tema della sicurezza sottolineando quanto sia fondamentale una costante collaborazione tra istituzioni per garantire tutela, legalità e serenità alla comunità.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione, confermando la volontà condivisa di rafforzare il dialogo istituzionale e l’attenzione verso il territorio.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Questore per la visita e per l’attenzione dimostrata nei confronti della comunità di Nova Siri.