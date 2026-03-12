Bernalda: approvata questa serie di provvedimenti riguardanti l’organizzazione dell’Ente e iniziative di carattere culturale, sportivo e ambientale. I dettagli

La Giunta Comunale di Bernalda ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, una serie di provvedimenti riguardanti l’organizzazione interna dell’Ente e iniziative di carattere culturale, sportivo e ambientale.

ricognizione annuale del personale per l’anno 2026, prevista dalla normativa vigente, finalizzata alla verifica di eventuali eccedenze e al miglioramento dell’organizzazione delle risorse umane.

graduazione delle Posizioni Organizzative, con presa d’atto delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione e determinazione delle relative retribuzioni di posizione per l’anno 2025 e, per i Settori III e V, anche per l’anno 2024.

adesione allo “Sportcity Day 2026” promosso dalla Fondazione Sport City e partecipazione allo “Sportcity Meeting 2026”, iniziative nazionali dedicate alla promozione dello sport e dei corretti stili di vita nelle città.

“Collaborazione e progettualità per la tutela e la valorizzazione dei dialetti lucani”, promosso dal Centro Internazionale di Dialettologia e da ANCI Basilicata, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della Basilicata.

riorganizzazione dei servizi demografici presso la Delegazione comunale di Metaponto, con autorizzazione al rimborso delle spese di trasporto tramite mezzi pubblici per il personale coinvolto, al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio.

indirizzi per l’organizzazione della “Giornata Mondiale del Riciclo”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione della comunità sui temi della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti.

Commenta l’amministrazione:

“Un lavoro amministrativo quotidiano che punta a rendere la macchina comunale sempre più efficiente, a migliorare i servizi per i cittadini, a valorizzare le tradizioni e l’identità del nostro territorio e a promuovere lo sport e la tutela dell’ambiente”.