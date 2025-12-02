Nel distretto telefonico di Matera (0835) entra ufficialmente in funzione il Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112. I dettagli

A partire da oggi 2 Dicembre, in tutti i comuni appartenenti al distretto telefonico di Matera (0835) entra ufficialmente in funzione il Numero Unico Europeo di Emergenza – NUE 112, il servizio che consente ai cittadini di contattare, in caso di necessità, tutti i principali servizi di emergenza tramite un’unica numerazione.

Il nuovo sistema permette di raggiungere, digitando semplicemente 112, il soccorso sanitario, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco, sostituendo progressivamente i numeri di emergenza finora utilizzati (112, 113, 115 e 118).

La gestione delle chiamate sarà garantita dalla Centrale Unica di Risposta (CUR) territorialmente competente per la Regione Basilicata, che provvederà a identificare la tipologia di emergenza, localizzare il chiamante e smistare immediatamente la richiesta alla sala operativa competente, assicurando maggiore rapidità, efficienza e precisione degli interventi.

Tuttavia, per un periodo di transizione, eventuali chiamate effettuate ai numeri tradizionali verranno comunque reindirizzate automaticamente al NUE 112, garantendo la piena operatività del servizio senza interruzioni.