Matera: nella zona di piazza Matteotti e piazza della Visitazione variazioni alla viabilità e al trasporto pubblico urbano. I dettagli

L’amministrazione comunale rende noto che, a partire da domani, Mercoledì 3 Dicembre 2025, entreranno in vigore alcune variazioni alla viabilità e al trasporto pubblico urbano (TPU) nella zona di piazza Matteotti e piazza della Visitazione, necessarie per il prosieguo e l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione del Parco Intergenerazionale.

Sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Gaudiano:

“Prosegue l’attuazione di una delle grandi opere della nostra città: la riqualificazione di piazza della Visitazione e la creazione del nuovo Parco Intergenerazionale.

Queste misure, concordate con l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Daniele Fragasso, e la Polizia Locale, sono un passaggio indispensabile per consentire l’allestimento del cantiere e la rapida finalizzazione degli interventi”.

L’invito che si rivolge ai cittadini e agli utenti del trasporto pubblico è quello di prendere nota delle seguenti modifiche, che saranno operative a partire dal 3 dicembre 2025:

1. Chiusura al traffico: piazza Matteotti sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire la piena cantierizzazione dell’area.

2. Apertura bretella di collegamento: Sarà aperta al transito la bretella di collegamento tra via Roma e via Rosselli.

3. Nuovo capolinea TPU: il capolinea e le fermate del trasporto pubblico urbano precedentemente attive in piazza Matteotti sono trasferite sulla bretella adiacente al palazzo dell’Agenzia delle Entrate (all’incrocio tra via Roma e via Rosselli).

4. Percorsi linee: i percorsi delle linee TPU provenienti da via Roma e dirette in via Moro e via Rosselli restano invariati, transitando dal nuovo capolinea.

Conclude l‘assessore Gaudiano:

“Come amministrazione comunale, siamo pienamente impegnati a minimizzare i disagi e a garantire la massima rapidità nella conclusione di questa grande opera che donerà a Matera uno spazio pubblico rinnovato e moderno e chiediamo pertanto ancora un po’ di pazienza e la collaborazione di tutti i cittadini nel rispettare le nuove disposizioni di traffico”.