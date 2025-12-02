Terryana D’Onofrio ai Mondiali di karate del Cairo conquista una splendida medaglia di bronzo: “è una vittoria che appartiene a tutta la Basilicata”. Le parole di Bardi

La Basilicata torna a brillare sulla scena internazionale sportiva grazie all’impresa di Terryana D’Onofrio che ai Mondiali di karate del Cairo conquista una splendida medaglia di bronzo, confermandosi tra le atlete più forti al mondo.
Un risultato che non passa inosservato e che il Presidente della Regione, Vito Bardi, accoglie con entusiasmo e orgoglio.
Afferma Bardi:
“Terryana incarna l’essenza dello sport: disciplina, coraggio e voglia di superare ogni limite.
Il suo podio mondiale è una vittoria che appartiene a tutta la Basilicata.
Da Sant’Arcangelo al tetto del mondo, la sua storia continua a ispirare i nostri giovani e a testimoniare quanto siano profondi i valori dello sport che questa terra sa esprimere”.
Bardi conclude:
“Continua a farci sognare, Terryana.
Siamo fieri di te e del tuo percorso straordinario”.