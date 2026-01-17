Montescaglioso si prepara a rivivere la magia del Carnevalone, tra i più antichi d’Italia!

Il Carnevale di Montescaglioso ha una doppia anima che si svela nel Carnevale Tradizionale e nel Carnevale Montese, tra i più noti e antichi organizzati in regione.

Il giorno del Martedì Grasso , va in scena il “Carnevalone Tradizionale”, che già dalle prime luci dell’alba, vede sfilare per le vie del paese gruppi mascherati che suonano campanacci, figure cariche di simbolismo, cui prestano il volto soprattutto i giovani montesi.

Tra i personaggi tipici della manifestazione si distinguono il Carnevalone, sua moglie la Quaremma, la quale porta in braccio un pupazzo in fasce, Carnevalicchio, vestito di bianco in contrapposizione alla madre e simbolo del nuovo, e “U’ Fus'”, personificazione della “Parca romana”, figura mitologica che soprassiede al destino dell’uomo.

Gli abiti indossati dai figuranti sono realizzati con carta, cartoni, stoffe di vestiti non più utilizzati.

Povero, dunque, il Carnevale di Montescaglioso ricicla tutto, nato dalla cultura dei massari e dei braccianti. Lungo le strade del paese le maschere si riconoscono per i colori e la sfrontatezza, tendono la mano ed esigono anche la più piccola moneta, ma non rifiutano dolci né vino.

La domenica che precede il Martedì Grasso, e lo stesso Martedì Grasso, è la volta del “Carnevale Montese” con la sfilata di imponenti carri allegorici ispirati alla satira e a fatti sociali del momento.

Già durante l’autunno i maestri cartapestai del posto disegnano le bozze dei carri che dominano la scena.

Ad un mese esatto dal Carnevalone Montese 2026, che si svolge nella mattina del martedì grasso di ogni anno e riconosciuto come uno dei 50 Carnevali storici d’Italia.

Il Carnevale Montese infatti affonda le proprie radici nel 1600 ed è annoverato come il più antico della Basilicata e tra i più antichi addirittura in Italia.

Viene attestato anche da un documento datato 7 febbraio 1638, nel quale il letterato Domizio Persio, residente a Matera, discendente di Altobello, viene “persuaso” dal cav. Tommaso Stigliani, poeta e letterato tra i più importanti del 600, a recarsi a Montescaglioso “per stare alcuni giorni di Carnevale”.