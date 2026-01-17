Gruppo Lucano Protezione Civile a Roma: allineamento strategico per il 2026 con nuove direttive e potenziamento. I dettagli

Il 2026 porterà importanti novità dal punto di vista dell’operatività e dell’assetto organizzativo del Gruppo Lucano di Protezione Civile che ha preso parte alla due giorni di Roma dedicata alla riunione di carattere tecnico-istituzionale finalizzata al confronto operativo e all’allineamento strategico sulle attività in essere e sulle prospettive future del Gruppo Lucano, nel quadro del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

All’incontro hanno preso parte il presidente nazionale del Gruppo Lucano, l’avvocato Pierluigi Martoccia e il delegato del Gruppo Lucano presso il Dipartimento della Protezione Civile, Giuseppe Muscatello.

L’incontro ha rappresentato un momento di lavoro strutturato e approfondito sui principali temi di carattere organizzativo e strategico, con particolare riferimento al coordinamento tra le strutture nazionali e territoriali, alla formazione del volontariato e all’aggiornamento delle procedure operative.

Il confronto si è, inoltre, focalizzato sull’analisi della nuova direttiva per la permanenza ed ingresso nell’elenco centrale (di cui Gruppo Lucano fa già parte ormai da diversi anni), di prossima entrata in vigore nei prossimi mesi, che richiederà un progressivo adeguamento dei modelli organizzativi, formativi e operativi dell’Organizzazione, in coerenza con il quadro normativo vigente e con gli standard richiesti a livello nazionale.

Un percorso di confronto e pianificazione attraverso il quale Gruppo Lucano intende consolidare una struttura sempre più efficiente, qualificata e integrata, capace di rispondere in maniera efficace alle esigenze dei territori e di operare in piena sinergia con le istituzioni, valorizzando il ruolo strategico del volontariato organizzato quale componente essenziale del Sistema di Protezione Civile.

Sempre durante la riunione, infine, sono state approvate inoltre le nuove linee guida per il settore cinofilo che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del Gruppo Lucano con il nucleo K9 inaugurato nel 2024 e impegnato anche negli ultimi mesi in importanti attività di ricerca persone in diverse zone della Basilicata.