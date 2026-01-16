Matera: questi ragazzi della scuola primaria Marconi hanno “assaggiato” la vita alle medie! Ecco come

Mattinata entusiasmante per i ragazzi di quinta della scuola primaria Marconi che hanno “assaggiato” la vita alle medie! Come?

Come fa sapere l’Istituto Comprensivo Bramante Torraca Matera:

“Allenando la fantasia nel laboratorio di scrittura creativa.

Sperimentando come veri scienziati nel laboratorio di scienze.

Cosa succede quando l’arte incontra l’impegno civile? Laboratorio sugli Human Rights per un’esperienza di Caviardage.

Partendo da testi complessi sui diritti fondamentali, i nostri alunni hanno fatto emergere la propria voce, “illuminando” le parole più significative e trasformando le restanti in disegni e colori.

Un modo poetico per riappropriarsi dei concetti di libertà, uguaglianza e dignità scoperti durante le lezioni precedenti.

Nel laboratorio di scienze hanno conosciuto l’importanza del microscopio ottico, che partendo dai suoi inventori in Olanda alla fine del 1500, fu migliorato da Galileo fino ad arrivare ai giorni nostri nei nostri laboratori.

Gli alunni sono stati coinvolti in un viaggio nell’invisibile osservando, con vari microscopi, com’è fatta la testa di una mosca, proiettata alla lim o direttamente dagli oculari, alghe unicellulari, filamentose, sezioni di foglie, sezioni di fusto di alberi, tessuti, i propri capelli, fino alla struttura delle cellule vegetali di una cipolla su vetrino preparato a fresco durante l’attività.

Un passaggio importante, fatto di curiosità, domande e tanta voglia di imparare.

Un ringraziamento speciale a tutti i docenti e agli studenti per l’entusiasmo e la sensibilità dimostrata in questo prezioso momento di continuità.

Quando le idee si scambiano, la creatività non ha confini!”.