Pisticci, al via i lavori di palificazione per la messa in sicurezza dell’abitato

Dal 𝟭𝟵/𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟲 partiranno i lavori di 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 per il consolidamento dell’area Rione Croci – Marco Scerra. Un intervento 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 per la 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼, fondamentale per l’intera zona e per Pisticci.

Per consentire le lavorazioni (saranno installati 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟳𝟬 𝗽𝗮𝗹𝗶), il tratto di strada in corrispondenza di 𝗩𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗮 resterà 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 dal 𝟭𝟵/𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟲 al 𝟮𝟭/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟲 secondo queste fasce orarie:

𝗱𝗮𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟳:𝟬𝟬 𝗶𝗹 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬

A seguito di interlocuzioni con la ditta esecutrice, il Comune è riuscito a 𝗿𝗶𝗺𝗼𝗱𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶 rispetto alla richiesta iniziale, 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 e ridurre quanto più possibile l’impatto sulla vita quotidiana.

In queste ore l’Amministrazione sta lavorando per individuare una 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 dedicata 𝗮𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, valutando le ipotesi tecnicamente praticabili. L’Amministrazione incontrerà i cittadini a breve per condividere le soluzioni e 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶.

Sappiamo che è un passaggio delicato e la preoccupazione è comprensibile. Chiediamo 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗽𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 perché si tratta di un’opera 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝘃𝗮 per la sicurezza della zona e dell’intera città.

Ricordiamo che questo intervento rientra nel progetto di 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 dell’abitato di Pisticci, un passaggio fondamentale per 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 la città.

𝗨𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗮 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶, che oggi questa Amministrazione sta portando avanti con determinazione.

Seguiranno aggiornamenti con tutte le indicazioni operative e la data dell’incontro.