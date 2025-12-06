Montescaglioso: manca poco per l’attesissimo appuntamento con “Le Caldarroste del Gruppo Scout”. I dettagli

L’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – Gruppo Montescaglioso 1 Don Pierino D. con il patrocinio del Comune di Montescaglioso, organizza anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con “Le Caldarroste del Gruppo Scout”, in programma venerdì 6 dicembre sul sagrato della Chiesa di Santa Lucia, con inizio alle ore 19:00.

Si tratta di un momento che nel tempo è diventato un vero e proprio evento tradizionale, molto sentito dalla comunità.

Ogni anno, infatti, famiglie, ragazzi e bambini si ritrovano per condividere un’atmosfera semplice e autentica, fatta di castagne calde, profumi d’autunno e spirito di fraternità.

Gli scout del gruppo AGESCI Montescaglioso 1, sempre attivi nella vita sociale e parrocchiale della città, accoglieranno i partecipanti con entusiasmo, offrendo caldarroste preparate al momento e creando un clima conviviale che rispecchia i valori dello scoutismo: servizio, allegria e comunità.

L’appuntamento del 6 dicembre rappresenta non solo una piacevole occasione per gustare le tradizionali castagne, ma anche un modo per sostenere con una semplice presenza le attività educative che gli scout portano avanti tutto l’anno, accompagnando bambini e giovani in un percorso di crescita, responsabilità e condivisione.

Un evento che scalda le mani e il cuore, nel segno dell’amicizia e della partecipazione.

Spiega il capo gruppo Livio Profeta:

“Le caldarroste sono un gesto di accoglienza.

Le castagne calde riuniscono la gente e creano legami.

Per noi scout è un modo per stare con la comunità e far vedere la bellezza del nostro percorso educativo”.

L’AGESCI, infatti, accompagna bambini e giovani dai 7 ai 21 anni attraverso il metodo scout, basato su esperienze all’aria aperta, servizio, coeducazione e vita di gruppo.

«Cresciamo ragazzi responsabili e aperti agli altri – continua – insegnando cose concrete: cucinare insieme, orientarsi, fare escursioni, aiutare chi ha bisogno.»

Le caldarroste saranno distribuite a partire dalle ore 19.00. Un appuntamento semplice, profumato e ricco di significato.

Di seguito la locandina con i dettagli.