A Scanzano Jonico due giornate all’insegna del gusto, della tradizione e della sostenibilità. Il programma

Al via oggi a Scanzano Jonico la terza edizione di Agrifood, manifestazione promossa per valorizzare l’agricoltura lucana e il suo profondo legame con il territorio.

Due giornate all’insegna del gusto, della tradizione e della sostenibilità, che vedranno protagonisti i produttori locali e il cibo genuino.

Protagonista dell’evento il mercato di Campagna Amica, spazio dove sarà possibile degustare e acquistare eccellenze a chilometro zero, scoprendo i sapori autentici della Basilicata direttamente dalle mani di chi ogni giorno lavora la terra con passione.

Non mancheranno attività per i più piccoli, laboratori didattici, giochi e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia.

Un’occasione per conoscere da vicino il mondo agricolo, promuovere un’alimentazione sana e consapevole e avvicinare le nuove generazioni ai temi della stagionalità, dell’ambiente e della cultura del cibo.

Spiega Coldiretti Basilicata:

“E’ crescente l’attenzione dei consumatori verso i prodotti a chilometro zero, freschi e autentici, e verso un modello di consumo sostenibile.

Proprio quello che offrono i mercati i Campagna Amica, oltre a strumenti di conoscenza e informazione per una corretta educazione alimentare”.

Di seguito la locadina con i dettagli.