Matera: tutto pronto per l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università delle Tre Età. Ecco i dettagli

Martedì 9 dicembre, nell’Aula Magna dell’ITCG Loperfido-Olivetti, alle ore 16.30, l’Unitre di Matera inaugura l’Anno Accademico 2025-26 ospitando la professoressa Patrizia Del Puente per una Lectio magistralis dal titolo “Alla riscoperta della nostra Storia tra Dialetti e Tradizioni”.

L’incontro inizierà con una breve introduzione sull’offerta formativa dell’anno in corso e sulle attività già svolte sinora quali:

le conferenze in collaborazione con il Centro Levi – La Sinfonia Classica a cura del maestro Michele Carulli e la presentazione del libro del dottor Carlo Gaudiano, Cronache dal tempo sospeso: la pandemia del 2020;

la serata di Burraco solidale che si è tenuta il 3 dicembre scorso, in collaborazione con la Mensa di Fraternità di don Giovanni Mele, e che ha visto una grande e generosa partecipazione dei nostri iscritti.

Seguiranno i saluti istituzionali dei rappresentanti dell’Istituto Scolastico, del Comune, della Provincia e della Prefettura presenti.

La professoressa Del Puente docente di Glottologia e Linguistica all’Unibas e Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia, interverrà, poi, per illustrare l’importanza della conoscenza dei vari Dialetti e delle ricche Tradizioni della Regione Basilicata per la riscoperta della nostra Storia.

Alla lectio magistralis saranno presenti anche alcuni studenti del Corso Serale dell’ITCG Loperfido-Olivetti con cui l’Unitre Matera sta portando avanti una proficua collaborazione nell’ottica di un sempre crescente dialogo tra generazioni.

