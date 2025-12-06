Matera: “Presto avremo un nuovo stadio”. Le ultime notizie

“Ieri, 5 dicembre, è arrivato dal Collegio Consultivo Tecnico il parere favorevole alla variante al progetto esecutivo dei lavori realizzazione di Stadio Settembre XXI Franco Salerno.
Nei prossimi giorni condivideremo con la città il cronoprogramma dei lavori e lasceremo finalmente alle spalle questo periodo di lunga e trepidante attesa.
Ringrazio gli uffici per le attività di coordinamento svolto e per la passione che sicuramente metteranno in campo per dare l’opera finita nei tempi programmati“.
Così all’ansa l’assessore allo Sport del Comune di Matera, Giuliano Paterino, sul futuro dello stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” della città dei Sassi.