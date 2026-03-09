Montescaglioso, al via il Servizio Civile Universale 2025: ecco chi può fare domanda e fino a quando

Anche a Montescaglioso si apre una nuova opportunità per i giovani grazie al Bando del Servizio Civile Universale 2025.

La Pubblica Assistenza Anpas Montescaglioso ODV mette infatti a disposizione quattro posti complessivi presso la sede locale, offrendo ai ragazzi del territorio la possibilità di vivere un’esperienza di impegno civile, formazione e crescita personale.

Il Servizio Civile rappresenta da anni uno strumento importante per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, permettendo allo stesso tempo di acquisire competenze utili per il futuro lavorativo e personale.

I posti disponibili rientrano in due progetti attivi sul territorio, ciascuno dedicato a un ambito specifico di intervento.

Il primo riguarda il settore dell’assistenza con il progetto “Lucani Solidali 2025”, mentre il secondo è dedicato al settore della Protezione Civile con il progetto “Basilicata Resiliente 2025”. Due percorsi che permetteranno ai volontari di contribuire concretamente alle attività di supporto alla comunità e alla sicurezza del territorio.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (che non abbiano compiuto 29 anni) interessati a mettersi in gioco dedicando tempo, energie e passione al servizio della collettività.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di SPID oppure della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La candidatura può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale del Servizio Civile Universale all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Una volta effettuato l’accesso sarà necessario selezionare un progetto in Italia, scegliere la Regione Basilicata e individuare il Comune di Montescaglioso.

Il bando prevede inoltre la possibilità di partecipare anche nella categoria “minori opportunità”, riservata ai giovani con ISEE inferiore a 15.000 euro, ampliando così l’accesso a questa esperienza formativa.

Per chi avesse difficoltà nella compilazione della domanda, la Pubblica Assistenza Anpas Montescaglioso ODV offre supporto diretto: i giovani interessati possono recarsi presso la sede dell’associazione dove sarà disponibile personale pronto ad aiutare nella procedura di candidatura.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 aprile 2026 alle ore 14:00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione tramite il numero di cellulare dedicato oppure consultare il sito web www.paprotezionecivilemontescagliosoa.it

Un’occasione importante per i giovani del territorio che desiderano vivere un’esperienza formativa, mettersi al servizio della comunità e contribuire attivamente alla crescita di Montescaglioso.