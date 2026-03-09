Matera, la nostra Imma Tataranni ha vinto gli ascolti Rai della prima serata! L’avete vista?

Continua a seminare successi la fiction tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore che ieri è andata in onda ieri sera, per la quinta stagione consecutiva, in prima serata su Rai 1.

La prima puntata, infatti, ha registrato un ottimo indice di ascolti con 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share che ha portato la serie a guidare la classifica dell’auditel.

Una stagione molto più riflessiva delle precedenti, in cui il personaggio interpretato da Vanessa Scalera si ritroverà a fare i conti con ciò che è rimasto della sua vita familiare dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate.

La prima puntata, intitolata Liberi tutti, ha ripreso là dove la quarta stagione ci aveva lasciati. La separazione consensuale tra Imma e Pietro procede, ma la nuova condizione di donna single non entusiasma la Tataranni, che si sente sempre più sola. A pesarle è soprattutto la distanza da Valentina: vivono insieme, ma la ragazza è quasi sempre fuori casa, soprattutto da quando ha iniziato a frequentare la fattoria ecosostenibile Bandusia.

Pietro vive dai suoi genitori in attesa di trovare un appartamento in affitto. In Procura, al posto di Alessandro Vitali, arriva Altiero Galliano che si lancia subito sul caso di Adele Dalmaso, scomparsa dopo una lite familiare, e sull’omicidio di un’altra donna trovata nel lago di Monticchio. Si scopre grazie al lavoro di Imma che i due casi sono collegati.

In questa quinta stagione non più solo Matera, ma l’intera regione Basilicata è protagonista della serie che si articolerà questa volta in 4 puntate.

La prossima andrà in onda domenica prossima, sempre alle 21.30 e sempre su Rai1.

